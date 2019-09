السيسي يشدد على معالجة أزمة ليبيا من “جذورها”

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية وقف النزاع المسلح في ليبيا الذي يعاني الشعب الليبي يوميا من ويلاته. وقال السيسي، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه آن الأوان لوقفة حاسمة تعالج جذور الأزمة الليبية بشكل شامل، من خلال الالتزام بتطبيق خطة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر 2017. ودعا السيسي لمعالجة الخلل الفادح في توزيع الثروة والسلطة في ليبيا، وغياب الرقابة الشعبية، من خلال الممثلين المنتخبين للشعب الليبي على القرار السياسي والاقتصادي. وأكد الرئيس المصري أهمية توحيد المؤسسات الليبية كافة، والنأي بليبيا عن “فوضى الميليشيات”، والاستقواء بأطراف خارجية دخيلة. وطالب كافة المؤسسات التنموية العالمية بدعم القارة الأفريقية حتى تصبح قوة اقتصادية قارية، مبينا أن مصر ستعقد منتدى أسون في ديسمبر المقبل لجمع قادة العالم للحوار وتنمية القارة الأفريقية. وقال السيسي “نحن بحاجة لقرارات حقيقية لإنهاء الأزمة في فلسطين”، كما يجب إنهاء التدخلات الدولية في سوريا والتباحث في إنهاء الصراع القائم بأسرع وقت. وشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بمكافحة خطاب الإرهاب حول العالم لمكافحة انتشاره، داعيا الجميع للتحاور لإنهاء كافة الأزمات حول العالم.

