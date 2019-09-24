السيسي وماكرون يؤكدان دعم جهود التسوية في ليبيا

تصدرت الأزمة الليبية لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في نيويورك.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، فقد تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا الدولية، لاسيما الأزمة الليبية، حيث اتفق الرئيسان حول أهمية تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعيد الاستقرار والأمن وتقضي على الإرهاب في ليبيا.

ولفت المتحدث إلى أن الرئيسين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات خاصة على المستوى الاقتصادي.

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