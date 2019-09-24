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السيسي وماكرون يؤكدان دعم جهود التسوية في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تصدرت الأزمة الليبية لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في نيويورك.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، فقد تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا الدولية، لاسيما الأزمة الليبية، حيث اتفق الرئيسان حول أهمية تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعيد الاستقرار والأمن وتقضي على الإرهاب في ليبيا.

ولفت المتحدث إلى أن الرئيسين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات خاصة على المستوى الاقتصادي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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