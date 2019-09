اتفاق بين المركز الوطني للصحة الحيوانية وجهاز استثمار النهر الصناعي

المتوسط:

اتفقت لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، مع لجنة الادارة بجهاز استثمار المرحلة الاولى للنهر الصناعى بالمنطقة الوسطى، على انطلاق الدورة التدريبية لمكاتب الصحة الحيوانية فى المنطقة الوسطى لمكافحةالأمراض العابرة للحدود والذى ستقام بجهاز استثمار المرحلة الأولى للنهر الصناعى بالمنطقة الوسطى.

كما اتفق الجانبان خلال زيارة قامت بها لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، على مشاركة الجهاز فى الدورات التدريبية داخليا وخارجيا لرفع كفاءة العاملين بها، وقيام المركز بالإشراف الفنى عن مشروع محطة القرضابية لبرامج المسح عن الامراض والوقاية والعلاجإ إضافة إلى تأهيل مختبر التحاليل كفاءة وجودة الألبان بالمشروع .

