إجراءات صارمة بحق مخابز مخالفة في سرت

أغلقت اللجنة المكلفة بقرار من عميد بلدية سرت ضمن حملات الحفاظ على الأمن الغذائي في المدينة، 11 مخبز بالشمع الأحمر لمخالفتها الشروط الصحية والمواصفات المعتمدة.

وعملت اللجنة خلال الجولة رفقة مسؤولي مكاتب حماية المستهلك والحرس البلدي سرت، ومراقبي الاقتصاد والتفتيش الصحي، والأجهزة الأمنية والمخابرات، على متابعة الوضع الصحي للعاملين ومدى التزامهم بالمعايير الصحية.

كما تم التأكد من وزن رغيف الخبز، ومدى مطابقة المنتج للمواصفات المطلوبة والمُعتمدة لصناعة الخبز، إلى جانب تحديد تسعيرة له .

ووفق بيان البلدية سرت، فإن المخابز التي تم إغلاقها هي التي لم تلتزم بالقوانين الصادرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

ودعا أفراد الحرس البلدي المواطنين للإبلاغ عن أي مخبز غير ملتزم بالتسعيرة المحددة والوزن المطلوب.

يشار إلى أن بلدية سرت طالبت أصحاب المخابز بضرورة الالتزام ببيع الـ5 أرغفة من الخبز وزن 120 غراما بدينار ابتداء من الاثنين، وفق ما اتفق عليه خلال اجتماعات عميد البلدية مختار المعداني، وعضو المجلس إبراهيم امليطان، ومسؤولي مراقبة الاقتصاد والمخابز وجهاز الحرس البلدي سرت.

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