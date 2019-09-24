مجلس النواب يقر تعديلات تقاعد العسكريين

أقر مجلس النواب في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومه، تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن الجلسة شهدت تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1973 بشأن مؤسسة الطاقة الذرية، كما أحال المجلس مشروع قانون مركز الخبرة القضائية والبحوث إلى اللجنة التشريعية لدراسته.

وأشار بليحق إلى أن مجلس النواب أقر إنشاء مجلس أعلى للإعلام ينظم العمل الإعلامي في البلاد.

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