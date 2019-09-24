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مجلس النواب يقر تعديلات تقاعد العسكريين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقر مجلس النواب في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومه، تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن الجلسة شهدت تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1973 بشأن مؤسسة الطاقة الذرية، كما أحال المجلس مشروع قانون مركز الخبرة القضائية والبحوث إلى اللجنة التشريعية لدراسته.

وأشار بليحق إلى أن مجلس النواب أقر إنشاء مجلس أعلى للإعلام ينظم العمل الإعلامي في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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