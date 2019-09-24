أعلنت اليوم الثلاثاء غرفة علميات الكرامة أسر آمر محور السبيعه التابع لقوات الوفاق الرائد عبدالرحمن الصويعي العكره أثناء محاولته الهروب.

و يأتي ذلك عقب اشتداد المواجهات العسكرية و تقدم قوات الجيش في جميع المحاور.

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