أعلنت اليوم الثلاثاء غرفة علميات الكرامة أسر آمر محور السبيعه التابع لقوات الوفاق الرائد عبدالرحمن الصويعي العكره أثناء محاولته الهروب.
و يأتي ذلك عقب اشتداد المواجهات العسكرية و تقدم قوات الجيش في جميع المحاور.
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أعلنت اليوم الثلاثاء غرفة علميات الكرامة أسر آمر محور السبيعه التابع لقوات الوفاق الرائد عبدالرحمن الصويعي العكره أثناء محاولته الهروب.
و يأتي ذلك عقب اشتداد المواجهات العسكرية و تقدم قوات الجيش في جميع المحاور.
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