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أسر آمر محور السبيعه التابع لقوات الوفاق

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت اليوم الثلاثاء غرفة علميات الكرامة أسر آمر محور السبيعه التابع لقوات الوفاق الرائد عبدالرحمن الصويعي العكره أثناء محاولته الهروب.

و يأتي ذلك عقب اشتداد المواجهات العسكرية و تقدم قوات الجيش في جميع المحاور.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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