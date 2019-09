المتوسط:

تصدر الملف الليبي مباحثات الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، في نيويورك.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية، «إن لقاء الرئيسان المصري والفرنسي تطرق إلى تطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية، لاسيما الأزمة الليبية، حيث تم تبادل الرؤي بشأن تطورات الأوضاع هناك».

وأضاف «راضي»، في بيان له اليوم الثلاثاء، «إن وجهات نظر الرئيسين توافقت حول أهمية تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية سعياً للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا تعيد الاستقرار والأمن وتقضي على الإرهاب».

وأشاد السيسي خلال اللقاء بقوة العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وما تتسم به من طابع تاريخي، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا تتميز بالمتانة والرسوخ مدعومة بالروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين المصري والفرنسي الصديقين.

The post الملف الليبي يتصدر مباحثات الرئيسين المصري والفرنسي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية