بلدي نالوت يناقش أزمة الكهرباء

عقد عميد بلدية نالوت اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً بحضور مسؤولي دوائر الشركة العامة للكهرباء بالمدينة وهم مدير دائرة الجهد المتوسط ، ومدير دائرة خدمات المستهلكين ، ومدير دائرة التوزيع ، بالإضافة إلى مدير إدارة مشروعات التوزيع .

وتباحث الحاضرون حول النقص الشديد في مشاريع البنى التحتية ومد الكوابل ومشاكل انعدام الإنارة داخل المدينة وبالأخص في الشوارع الرئيسية و الفرعية .

وأكد العميد ضرورة وضع حلول جذرية ومستعجلة لمشاكل الكهرباء التي يعاني منها المواطن.

واشار العميد على استعداد بلدية نالوت لدعم عمل الدوائر لتتمكن من أداء عملها على أحسن وجه وفي ختام الاجتماع تمّ الاتفاق على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع الجاري العمل بها قبل حلول فصل الشتاء وتم الاتفاق على تحديد موعد اجتماع دوري بين المجلس البلدي وشركة الكهرباء.ج

