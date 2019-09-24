حملة نظافة لشواطئ الغوص والليدو والكورنيش في طبرق

أطلقت منظمة «بوادر» الخيرية، إحدى منظمات المجتمع المدني في طبرق، حملة نظافة كاملة استهدفت رفع القمامة والمخلفات من على شواطئ الغوص والليدو والكورنيش الرئيسية في المدينة.

وقال صلاح الدين الكواش، أحد المشرفين على الحملة اليوم الثلاثاء، إن المنظمة دعت عددًا من الشباب المتطوعين للمشاركة في أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشواطئ الثلاثة الرئيسية في مدينة طبرق.

وأضاف الكواش لـ«بوابة الوسط» أن المشاركين في الحملة قاموا بوضع لوحات إرشادية لحماية هذه الشواطئ من النفايات وحث المواطنين بشكل مستمر على تنظيفها وحمايتها لتكون متنفسًا للجميع وللمساهمة في حماية الكائنات البحرية والشعب المرجانية من مادة البلاستيك التي انتشرت بكثافة على الشواطئ.

وذكر الكواش أن شواطئ ليبيا تصنف من أفضل شواطئ البحر المتوسط للحياة البحرية والشعب المرجانية بحسب آخر أبحاث منظمة «السلام الأخضر» المعنية بالبيئة، مشددًا على ضرورة المحافظة عليها من التلوث البيئي.

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