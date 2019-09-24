رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يستقبل نجلي عميد البلدية الراحل إبراهيم بكار

بنغازي 24 سبتمبر 2019 (وال)- استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مهندس صقر عمران بوجواري اليوم الثلاثاء، كل من سعد وخالد نجلي عميد بلدية الراحل إبراهيم بكار، وذلك بمقر ديوان البلدية.

هذا وقام أبناء الراحل بمنح درعًا تكريميًا لدولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، ولعميد بلدية بنغازي مهندس صقر بوجواري، تقديرًا واعتزازًا منهم لإطلاق اسم الراحل إبراهيم بكار على القاعة الرئيسية لديوان رئاسة الوزراء في المدينة.

وثمن المهندس بوجواري الجهود الكبيرة للراحل إبراهيم بكار، والأعمال النيرة التي قام بها لخدمة مدينة بنغازي خلال توليه منصب عميد البلدية.

وأشار المهندس بوجواري إلى أن قيام رئاسة الوزراء بتسمية القاعة الرئيسية لمقر ديوان رئاسة الوزراء، يُعد عرفانًا وتقديرًا له ولمسيرته الحافلة والمضيئة، والتي تُعد وسام شرف لمدينة بنغازي. (وال – بنغازي) س م / ر س

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