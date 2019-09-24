مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء يقر تعديل بعض أحكام القوانين

طبرق 24 سبتمبر 2019 (وال)- عقد مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء، جلسته لإقرار تعديل بعض أحكام القوانين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس السيد عبد الله بليحق – لوكالة الأنباء الليبية – إن المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء أقر تعديل بعض أحكام القانون رقم “43” لسنة 1974م، بشأن تقاعد العسكريين، كما ناقش تعديل بعض أحكام القانون رقم “54” لسنة 1973م، بشأن مؤسسة الطاقة الذرية.

وأضاف بليحق أن المجلس أحال مشروع قانون مركز الخبرة القضائية والبحوث إلى اللجنة التشريعية لدراسته، كما أقر مجلس النواب خلال جلسته الرسمية اليوم، إعادة تفعيل المجلس الأعلى للإعلام، لينظم العمل الإعلامي في ليبيا. (وال- طبرق) أ م/ ر ت

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