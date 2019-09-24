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مجلس النواب يعقد اليوم الثلاثاء جلسة رسمية برئاسة معالي النائب الثاني لرئيس المجلس

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 24 سبتمبر 2019 (وال)- عقد مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء جلسته الرسمية، برئاسة معالي النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومه.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المجلس يستكمل في جلسته اليوم مناقشة مشاريع عدد من القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس.

وأكد بليحق أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رقم “43” لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية. (وال – طبرق) س م / ر س

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليق

  • سبحان الله ….. مازال فيه ناس متخلفة عايشه في وقت ( صاحب المعالي ) ، ( صاحب السيادة ) وغيرها من القاب الخشخاش.
    هذا وقت السيد فلان فقط. الرجال بافعالها وليس بالقابها.

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