ترحيل عدد من مهاجرين من مركز إيواء قنفودة إلى مركز إيواء الكفرة

بنغازي 24 سبتمبر 2019 (وال) – قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى اليوم الثلاثاء، بترحيل عدد من المهاجرين من الجنسية التشادية والسودانية من مركز إيواء قنفودة إلى مركز إيواء الكفرة.

هذا وتم عملية الترحيل بناء على تعليمات رئيس فرع بنغازي الكبرى مقدم أشرف حسين هويدي، وتمت بقيادة رئيس وحدة الترحيل رائد حامد الخفيفي.

وقد تمت عملية الترحيل عقب إصابة البعض النزلاء بمرض الإيدز، والوباء الكبدي، والبعض الآخر لا يملك إجراءات ثبوتيه. (وال – بنغازي ) ر ع / ر س

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