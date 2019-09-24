مجلس النواب يقر إنشاء مجلس أعلى للإعلام

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء، تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974.م بشأن تقاعد العسكريين، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1973 بشأن مؤسسة الطاقة الذرية، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام ينظم العمل الإعلامي في البلاد. كما قرر إحالة مشروع قانون مركز الخبرة القضائية والبحوث إلى اللجنة التشريعية لدراسته، حسب المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

وأوضح بليحق، أنه جرى استكمال النقاش والمداولة حول تعديلات قانون مؤسسة الطاقة الذرية، وأقرت التعديلات الخاصة بهذا القانون، والمتضمنة «فتح مراكز للمؤسسة بالمنطقة الجنوبية وفي المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بمجلس إدارة المؤسسة».

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واشار إلى أن المجلس أقر إنشاء «مجلس أعلى للإعلام» يعني بوضع السياسات العامة للإعلام في الدولة، وكذلك مراجعة وإصدار التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى عدد من الاختصاصات التي تهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي».

من جهته، قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، إن المجلس ناقش اليوم برئاسة النائب الثاني أحميد حومة، تعديل قانون الضمان الاجتماعي، بحيث تتكفل الخزانة العامة للدولة بالفروقات الناجمة عن زيادة مرتبات المتقاعدين، وخلص المجلس إلى تشكيل لجنة لدراسة الأمر وتقديم الرأي لمجلس النواب، على أن تتجاوز مدة الدراسة الشهرين.

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