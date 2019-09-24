تراغن.. موظفو الصحة يطالبون بـ”عدالة المرتبات”

نفذ موظفو المهن الإدارية والتسييرية بمستشفى تراغن التعليمي وقفة احتجاجية داخل المستشفى، الثلاثاء، للمطالبة بتعديل مرتباتهم بما يتناسب مع طبيعة عملهم.

وحمّل المحتجون في بيان، المسؤولية القانونية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية، لعدة جهات منها المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، بسبب عدم العدالة في جدولة المرتبات رغم تفانيهم في العمل وتعرضهم لأخطار مباشرة، مما يترتب عليه خلق تفاوت طبقي في المجتمع يخلف آثارا سلبية في المجتمع.

وأكد المشاركون في الوقفة أن التصعيد وارد في حالة تجاهل المقترح المقدم من طرفهم وعدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم.

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