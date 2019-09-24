«الموقتة»: 2020 عام للتدريب والتطوير في ليبيا

في أول اجتماع لمجلس الوزراء بديوان رئاسته الجديد في مدينة بنغازي، أعلن مجلس وزراء الحكومة الموقتة، خلال اجتماعه العادي برئاسة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، «2020 عاما للتدريب والتطوير في ليبيا».

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه على «المقترح المقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بشأن تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه، وإدراج المستشفى القروي الغريفة والمستشفى القروي مرادة إلى الميزانية العامة، كما تم إضافة مستشفى دريانة، ومذكرة التعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين بالخارج بجمهورية أفريقيا الوسطى ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وترفيع قسم التربية البدنية بجامعة بنغازي فرع المرج إلى كلية».

كما قرر المجلس الموافقة على «منح وزارة الداخلية الإذن بإنشاء مستشفى للشرطة بنظام الاستثمار، وتفعيل سرايا الحدود المشتركة بين الجيش والشرطة، واستحداث الإدارة العامة للشؤون الأمنية بالوزارة، وإزالة العوائق والمخلفات المحيطة بمصب مياه وادي القطارة».

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ووافق على «إنشاء لجنة برئاسة الشؤون الاجتماعية وعضوية الصحة والعمل لغرض دراسة إنشاء مركز أبحاث الإعاقة، واعتماد تقرير اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء والخاصة بتنظيم ووجود العمالة الوافدة».

واستعرض الثني كل القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2017 بشأن تفويض رئيسه بعدد من الاختصاصات منذ تاريخ 5 سبتمبر 2019، وحتى انعقاد هذه الجلسة، كما تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2019، كما تم عرض واعتماد نموذج المتابعة الخاص بالاجتماع العادي الخامس لسنة 2019.

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