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غوتيريش: التدخلات الخارجية زادت الفوضى في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه تقدم بخطة جديدة لنزع السلاح في العالم من أجل النهوض بالسلام العالمي

وتطرق غوتيريش في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 إلى نقاط إيجابية عديدة في العالم كنجاح الانتخابات في عدد من الدول، والسلبية كالتدخلات الخارجية التي أدت إلى زيادة الفوضى في ليبيا واليمن وأفغانستان وعرقلت عملية السلام فيها.

وتناول غوتيريش تفشي خطر الإرهاب والتطرف في العالم، مشددا على تعزيز التعاون الدولي من أجل هجرة منظمة والحد من المهربين والمجرمين الذين سيطروا على حركة الهجرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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