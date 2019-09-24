السيسي: حان الوقت لوقفة حاسمة تعالج جذور المشكلة الليبية بشكل كامل

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الوقت حان لوقفة حاسمة تعالج جذور المشكلة الليبية بشكل كامل، من خلال إنهاء حكم المليشيات المستقوية بجهات خارجية دخيلة، ودعم المؤسسات المنتخبة، وعبر الالتزام بتطبيق كامل لجميع عناصر خطة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر ألفين وسبعة عشر، وتوزيع الثروة بعدالة بين الليبيين.
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قناة ليبيا
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