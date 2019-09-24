مصرف الوحدة يُطلق حزمة خدمات إلكترونية

عقدت إدارة مصرف الوحدة فرع درنة، الثلاثاء، اجتماعا مع مجموعة من التجار بالمدينة لمناقشة ومباحثة جملة من المواضيع فيما يتعلق بتطوير الخدمات المصرفية .

ويأتي ذلك بناء على تعليمات إدارة المصرف العليا لتفعيل باقة الخدمات الالكترونية كاملة كخدمة “الوحدة أعمال” الخاصة بالتجار والمواطنين، وخدمة “الوحدة اون لاين”، وهي البوابة الالكترونية ليتواصل المواطن مع المصرف ويتمتع بكافة الخدمات المصرفية.

وتتضمن الباقة أيضا خدمة “التلي بانك” الخاصة بالتحكم في خدمة “الفيزا”، التي أطلقت لأول مرة في المنطقة الشرقية من حيث تحديد السقف أو إصدار بدل فاقد أو تغيير الرقم السري.

وستنطلق هذه الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة بكافة فروع مصرف الوحدة بالمنطقة الشرقية البالغ عددها 10 فروع.

وأكد مساعد مدير وحدة التسويق بمصرف الوحدة أحمد التركي، وهو المتحدث الرسمي باسم المصرف الوحدة، في تصريح لقناة “218”، أن الأسبوع الجاري سيشهد تعميم هذه الخدمات على كافة الفروع.

يُشار إلى أن مصرف الوحدة أطلق عدة خدمات خلال المدة الماضية، بينها خدمة التمويل بالمرابحة الإسلامية، وخدمة فتح حسابات استثمارية للشركات الخاصة والعامة.

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