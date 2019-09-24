راضي: تطابق وجهات نظر السيسي وماكرون حول أهمية التسوية الشاملة في ليبيا

تصدر الملف الليبي مباحثات الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، في نيويورك.

وقال المتحدث باسم رئاسة جمهورية مصر، السفير بسام راضي، إن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي، كما تناول تطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية، لاسيما الأزمة الليبية.

وأشار راضي إلى أن الرئيسين تبادلا الرؤي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، مؤكدا تطابق وجهات النظر حول أهمية تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية سعيا للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، تعيد الاستقرار والأمن، وتقضي على الإرهاب.

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