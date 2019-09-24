في اجتماعها الأول بديوان المجلس ببنغازي.. الحكومة الليبية المؤقتة تعتمد عام 2020 عامًا للتدريب والتطوير في ليبيا

بنغازي 24 سبتمبر 2019 (وال)- أعلن مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الثلاثاء، أن عام 2020 م عام للتدريب والتطوير في ليبيا.

هذا وجاء إعلان مجلس وزراء الحكومة المؤقتة خلال اجتماعه العادي السادس للعام الحالي المنعقد لأول مرة بمقر ديوان المجلس الجديد في بنغازي، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني.

وجاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة المرحوم إبراهيم بكار، بعد عرض تقدمت به وزارة العمل والتأهيل.

واستعرض دولة رئيس مجلس الوزراء، القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2017 م، بشأن تفويض رئيسه بعدد من الاختصاصات منذ تاريخ الخامس من شهر سبتمبر 2019 م حتى انعقاد هذه الجلسة .

كما تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2019 م، وعرض واعتماد نموذج المتابعة الخاص بالاجتماع العادي الخامس لسنة 2019 م.

وقد أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة حزمة من القرارات بينها:

شؤون الخدمات

• الموافقة على المقترح المقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، بشأن تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه .

وزارة الصحة

•الموافقة على إدراج المستشفى القروي الغريفة، والمستشفى القروي مرادة إلى الميزانية العامة، كما تم إضافة مستشفى دريانة

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

•الموافقة على مذكرة التعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين بالخارج في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة.

وزارة التعليم

•الموافقة على ترفيع قسم التربية البدنية في جامعة بنغازي فرع المرج إلى كلية.

وزارة الداخلية

• الموافقة على منح وزارة الداخلية الإذن بإنشاء مستشفى للشرطة بنظام الاستثمار.

• الموافقة على تفعيل سرايا الحدود المشتركة بين الجيش والشرطة .

• الموافقة على استحداث الإدارة العامة للشؤون الأمنية بالوزارة.

• الموافقة على إزالة العوائق والمخلفات المحيطة بمصب مياه وادي القطارة.

وزارة الشؤون الاجتماعية

• الموافقة على إنشاء لجنة برئاسة الشؤون الاجتماعية، وعضوية الصحة والعمل، لغرض دراسة إنشاء مركز أبحاث الإعاقة.

وزارة العمل

• الموافقة على اعتماد تقرير اللجنة 510-458 المشكلة من مجلس الوزراء، الخاصة بتنظيم وجود العمالة الوافدة.

• الإعلان عن أن عام 2020 م، هو عام التدريب والتطوير في ليبيا. (وال – بنغازي) س م/ ر ت

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