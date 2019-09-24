وزير الصحة في الحكومة المؤقتة يفتتح عيادات مجمعة ببلدية توكرة

توكرة 24 سبتمبر 2019 (وال)- افتتح معالي وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب اليوم الثلاثاء، عدد ثلاث عيادات مجمعة داخل بلدية توكرة شرقي بنغازي.

هذا وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لإستراتيجية الوزارة لعام 2019 م، عامًا للرعاية الصحية الأولية في البلاد.

وأكد معالي الوزير أن العلاقة المميزة التي تربط العاملين بالقطاع الصحي، تعود بثمارها على المريض والطبيب والنظام الصحي بشكل كامل.

وأشار معالي الوزير إلى أن أهداف الوزارة، تتلاقى بشكل كبير مع أهداف وتوصيات دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، من أجل تقديم الخدمة الصحية اللائقة لجميع المرضى. (وال – توكرة) س م/ ر ت

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