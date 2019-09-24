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خلال كلمته في الأمم المتحدة أمير قطر يعلن دعمه لـ “الوفاق” وميليشيات طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد  أمير قطر  تميم أن “العمليات العسكرية الأخيرة ضد العاصمة الليبية تكشف عن إخفاق جديد لنظام الأمن الجماعي في المنطقة”.

وتابع تميم ، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة ،  قائلا “ندعو إلى مساءلة مرتكبي الجرائم ضد أبناء الشعب الليبي وندعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا”.

وأوضح أن “هناك دولا تشارك شكليا في الجهد الدولي بيد وتعمل على تقويضه باليد الأخرى بدعم أمراء الحرب”. على حد وصفه.

يذكر أن أمير قطر يواجه اتهامات بدعم الميليشيات في طرابلس بالسلاح والمال في معركة طرابلس.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • امر طبيعى ان يدعم امير الشر والاجرام والارهاب الذى انقلب على ابوه البغل حمد بمساعدة امه موزه التى وزت بغلها حمد من قبل على زحلقة ابوه خليفة المهم ان هذا المجرم دمية فى يد الصهاينة جعلوا منه النسخة العربية للصهيونية فصنع تحالف ضرار من تجار الدين لتفريق المسلمين كما فعل المنافق ابوعامر الذى بنى مسجد ضرار مع اخوانه المنافقين وادعوا انه لخدمة الفقراء والمساكين وانهم يريدون رضا الله لدخول الجنة فنزلت ايات قرانية تفضح اكاذيبهم وامر رسول الله بهدم المسجد واحراقه لانه يستخدم للضرر بالمسلمين وتستحق قطر ضرار نفس المصير قال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾.

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