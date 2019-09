خلال كلمته في الأمم المتحدة أمير قطر يعلن دعمه لـ “الوفاق” وميليشيات طرابلس

المتوسط:

أكد أمير قطر تميم أن “العمليات العسكرية الأخيرة ضد العاصمة الليبية تكشف عن إخفاق جديد لنظام الأمن الجماعي في المنطقة”.

وتابع تميم ، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، قائلا “ندعو إلى مساءلة مرتكبي الجرائم ضد أبناء الشعب الليبي وندعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا”.

وأوضح أن “هناك دولا تشارك شكليا في الجهد الدولي بيد وتعمل على تقويضه باليد الأخرى بدعم أمراء الحرب”. على حد وصفه.

يذكر أن أمير قطر يواجه اتهامات بدعم الميليشيات في طرابلس بالسلاح والمال في معركة طرابلس.

