155 مشاة تعلن توجيه ضربات دقيقة لتمركزات قوات الوفاق

أخبار ليبيا24

أعلنت الكتيبة 155 مشاة اليوم الثلاثاء أن القوات المسلحه توجه الآن ضربات دقيقة لتمركزات العدو في عدة محاور القتال جنوب طرابلس.

وكشف المكتب الإعلامي للكتيبة أن ما يسمع الآن من أصوات وأيضا على مشارف العزيزية، مؤكدًا أن العدو يتعرض لخسائر كبيرة في الآليات والأفراد.

وفي سياق آخر، كان مصدر مطلع أكد أن القوات المسلحة تمكنت اليوم الثلاثاء من أسر آمر محور السبيعة رائد عبدالرحمن الصويعي التابع لقوات الوفاق.

وأوضح المصدر أن الصويعي تم القبض عليه اليوم خلال المعارك ضد القوات المسلحة أثناء محاولة فراره من ميدان المعركة.

وتحدثت أنباء لم يتم تأكيدها عن تمكن قوات تابعة للواء التاسع من القبض على آمر مليشيا “الفرقان” مصراتة علي بن غشير ابن رئيس حكماء مصراتة إبراهيم بن غشير.

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