مجلس وزراء المؤقتة يعتمد قرارات جديدة لصالح وزارتي الداخلية والعمل

منح مجلس وزراء الحكومة المؤقتة اليوم، خلال اجتماعه العادي السادس للعام الحالي، المنعقد بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

منح الموافقة لوزارة الداخلية على إنشاء مستشفى للشرطة بنظام الاستثمار، وتفعيل سرايا الحدود المشتركة بين الجيش والشرطة، كما وافق على استحداث الإدارة العامة للشؤون الأمنية بالوزارة، وإزالة العوائق والمخلفات المحيطة بمصب مياه وادي القطارة.

كما اعتمد لوزارة العمل تقرير اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء، الخاصة بتنظيم وتواجد العمالة الوافدة، والإعلان عن أن عام ألفين وعشرين هو عام التدريب والتطوير في ليبيا.

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