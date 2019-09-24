مقتل أحد المطلوبين في مداهمة لمنطقة اللثامة في بنغازي

دخلت عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أمس، إلى منطقة اللثامة بمدينة بنغازي، وذلك لاستكمال حملة إزالة العشوائيات.

وقال المكتب الإعلامي للجهاز، إن أحد المطلوبين للأجهزة الأمنية على ذمة أكثر من خمسين قضية، قام بإطلاق وابل من الرصاص بأسلحة متوسطة، وعدد من القنابل اليدوية، وهو ما اضطر عناصر الجهاز إلى الرد بالمثل.

وأوضح المكتب أن الممطلوب قتل في المداهمة، وعثر داخل منزله على عدد كبير من القنابل اليدوية، والأسلحة المتوسطة والرشاشة، والذخائر.

كما قامت عناصر الجهاز بإلقاء القبض على جريح، وشخصين أحدهما مصري، والآخر سوداني داخل المنزل، بحوزتهم خمور وأسلحة.

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