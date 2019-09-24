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أهالي جبل نفوسة يشقون طريقا تجاهلته الحكومات 39 عاما

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد نداءات ومناشدات لم تلاقِ أذانا صاغية لإصلاح طريق الخلايفة الواقعة بين الرياينة ويفرن، التي توقف العمل في مشروع تعبيدها منذ 39 عاما، يحاول الآن أهالي مدن جبل نفوسة بمجهودات ذاتية إصلاح الطريق وتعبيده رغم صعوبة العمل.

وشرع الأهالي في إصلاح الطريق الذي يبلغ طوله 15 كلم من بلدة الخلايفة الى طريق بير عياد أسفل الجبل وصولا إلى الطريق الرئيسي “الجبل – العزيزية – طرابلس، للتخلص من معاناتهم، حيث يضطرون للالتفاف من مدن أخرى للوصول إلى منطقتهم أو النزول منها إلى مدن الساحل.

نصب خيام ومبيت في المكان وجرارات تعمل ليل نهار وتكاتف قل ما تجده في هذه الظروف التي تمر بها البلاد يحتاج شركات كبرى مختصة في هذا الشأن لكن بفضل الإرادة يتحقق المنال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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