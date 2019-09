رئيس جامعة مونمبارك للثقافة الإسلامية: روسيا لها دور جيد في ليبيا

انطلقت اليوم في موسكو أعمال المؤتمر العلمي الدولي السادس “قراءات فخر الدين” حول موضوع “الإسلام في عالم العولمة: التراث الإسلامي والحوار بين الثقافات”.

وحضر المؤتمر العديد من الشخصيات الإسلامية على المستوى العالمي، أبرزها رئيس الإدارة الروحية للمسلمين في روسيا، راوي عين الدين، ورئيس دائرة الشؤون الدينية في دولة الإمارات، الدكتور محمد الكعبي، ووزير الأوقاف المصرية، محمد مختار جمعة، ومفتي الجمهورية العربية السورية أحمد بدر الدين حسون.

وينظم هذا المؤتمر كل من الإدارة الروحية للمسلمين في روسيا الاتحادية، ومجلس المفتيين في روسيا، ومعهد موسكو الإسلامي، وأمانة المنتدى الإسلامي الدولي، بالإضافة إلى جامعتي موسكو وسان بطرسبورغ الحكوميتين.

قال الدكتور محمد الجندي رئيس جامعة مونمبارك للثقافة الإسلامية في ألمانا في كازاخستان أن روسيا لها دور طيب، ويؤيد القضايا الإسلامية والعربية، فهم على سبيل المثال في سوريا ضد الجماعات الإرهابية والتطرف، ويناصرون الحق الفلسطيني فيما يتعلق بالقدس، وفي ليبيا لهم دور إيجابي أيضا، وبالتالي هذا أمر جيد، وهو دور مقدر من جانب الدول العربية والإسلامية وإنشاء الله سيكون المزيد منه.

