مجلس وزراء المؤقتة يتخذ جملة من القرارات

وافق مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة اليوم، على ترفيع قسم التربية البدنية بجامعة بنغازي فرع المرج إلى كلية.

وخلال اجتماعه العادي السادس للعام الحالي، وافق مجلس الوزراء أيضا على المقترح المقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، بشأن تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه، كما أذن لوزارة الصحة بإدراج المستشفيين القرويين الغريفة ومرادة، ومستشفى دريانة في الميزانية العامة.

مجلس الوزراء وافق أيضا على إنشاء لجنة برئاسة الشؤون الاجتماعية، وعضوية الصحة والعمل لدراسة إنشاء مركز أبحاث الإعاقة.

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