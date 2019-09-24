خروج حقل أبو الطفل للغاز عن العمل يتسبب في عجز في الكهرباء في المنطقة الشرقية

أدى خروج حقل أبو الطفل للغاز عن العمل اليوم، إلى عجز في الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة، ربيع خليفة، إن خروج الحقل عن العمل سببه تسريب كبير في خط الغاز، وهو ما يستلزم الصيانة، بحسب تصريح لشركة سرت.

وأضاف خليفة أن الحقل يغذي محطة كهرباء شمال بنغازي، ومحطة الزويتينة، وخروجه سيتسبب في عجز في حدود أربعمئة ميجاوات، بحسب ما ورد عن التحكم الشرقية، مشيرا إلى أن هذا العجز تسبب في طرح للأحمال ترواح من ست إلى سبع ساعات.

وطمأن المتحدث باسم الهيئة المواطنين بأن هناك مساعي لخلق حلول بديلة لتخفيف العجز في المنطقة الشرقية، وذلك بتشغيل حقل الحطيبة للغاز لتعويض الفاقد.

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