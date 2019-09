السيسي يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع رئيس وزراء باكستان

المتوسط:

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في نيويورك مع رئيس وزراء باكستان “عمران خان”، اليوم الثلاثاء.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن اللقاء شهد تباحثاً حول تطورات العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، ومن بينها الأوضاع في إقليم كشمير، وفي أفغانستان، وكذا مستجدات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، وجهود مكافحة الإرهاب، حيث توافق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن تطورات تلك القضايا خلال الفترة المقبلة.

