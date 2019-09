وزير شؤون النازحين يلتقي نائبرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

المتوسط:

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق ” يوسف جلالة”، صباح اليوم الثلاثاء نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التأكيد على تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الأزمة الإنسانية التي تمر بها ليبيا .

وثمن ا “الحلو”، جهود فريق عمل وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في التنسيق بين القطاعات الحكومية والشركاء الدوليين لتقديم الخدمات الإنسانية للنازحين بالداخل .

واتفق الطرفان على عقد لقاءات دورية لدعم جهود الوزارة واللجنة الوزارية العليا لشؤون النازحين لتوحيد الجهود وتعزيز آليات التنسيق في المستقبل والمساهمة في وضع روية مشتركة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة 2020م .

