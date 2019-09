تونس والجزائر تتفقان على أهمية الحل السلمي للأزمة الليبية

المتوسط:

أجرى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، في نيويورك.

و تطرق اللقاء إلى سبل دفع علاقات التعاون الثنائي المتميزة التي تجمع تونس والجزائر في شتى المجالات وأهمية مواصلة التنسيق الأمني بين البلدين لمجابهة التحديات المشتركة.

كما تطرق الوزيران إلى تطورات الأوضاع في المنطقة ولاسيما الوضع في القطر الليبي الشقيق، مؤكّدين على أهمية تضافر جهود المجموعة الدولية وخاصّة دول الجوار لدعم مسار التسوية الأممي وتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وعودة الحوار بين الفرقاء الليبيين لتجاوز الأزمة الراهنة والتوجه نحو الحل السلمي بما يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا وينهي معاناة الشعب الليبي الشقيق.

