طلبة وطالبات وأعضاء هيأة التدريس بقسم الهندسة الوراثية في كلية التقنية الطبية درنة يزورون مركز الخبرة القضائية بالبيضاء

البيضاء 24 سبتمبر 2019 (وال)- استقبل مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار القضائي الدكتور عمر الحجازي، طلبة وطالبات وأعضاء هيأة التدريس بقسم الهندسة الوراثية في كلية التقنية الطبية درنة.

هذا وتأتي زيارة طلبة وطالبات وأعضاء هيأة التدريس بقسم الهندسة الوراثية، رفقة رئيس وحدة البصمة الوراثية عبد العاطي محمد عبد العاطي، ضمن جولة علمية أقامتها الكلية للطلبة داخل معامل مركز الخبرة القضائية والبحوث في مدينة البيضاء.

كما تهدف الجولة إلى توسيع مدارك الطلبة والطالبات، والتعرف على أنواع الأجهزة الحديثة التي تم توريدها للمركز، ومن ضمنها جهاز فحص البصمة الوراثية (DNA)، والتعرف على كيفية تشغيلها والعمل عليها. (وال- البيضاء) ر ع/ ر ت

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