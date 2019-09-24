نواب طرابلس يكلف اللجنة المالية بدراسة قانون المرتبات

أخبار ليبيا24

كلف مجلس النواب المنعقد في العاصمة طرابلس، برئاسة الصادق الكحيلي، في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، اللجنة المالية، لدراسة.

وناقشت الجلسة قانون الرواتب الذي أحاله ديوان المحاسبة إلى المجلس، تمهيدا لإصدار القانون، وبحثت الجلسة أيضًا إعادة النظر في قانون التقاعد أسوة بجدول مرتبات العاملين في الدولة.

وكان رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، وجه الأسبوع الماضي خطابًا لرئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، الصادق الكحيلي، يفيد بأن أي إقرار لمشروع قانون رواتب خلال الفترة الحالية يجب أن يراعي إمكانيات الدولة ومواردها.

وأوضح شكشك أن القرارات المتعلقة بالرواتب يجب أن تتضمن دراسة لتقنين التفاوت في مستوى الدخول، وفقا لطبيعة العمل وحجم المسؤولية ومستوى الأداء ودقة التخصص والعدالة في تساوي دخول الأعمال المتماثلة.

وشدد على أنه لابد أن تتضمن القرارات الاستفادة من مخصصات الدعم المقررة، ومعالجة إشكالية علاوة العائلة، وتحقيق إصلاحات وظيفية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والرفع من قيمة العمل بالوظيفة العامة.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة أن المؤتمر الوطني العام شكل لجنة في عام 2015 برئاسة وكيل ديوان المحاسبة؛ لإعداد مشروع قانون للمرتبات في الدولة الليبية، وسلم هذا القانون للمؤتمر الوطني آنذاك.

وأشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، اعتمد في أغسطس الماضي قرار زيادة مرتبات العاملين في قطاع الصحة، وسبق ذلك اعتماد مجلس النواب المنعقد في طبرق قانون زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم.

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