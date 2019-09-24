مدير الإدارة العامة للأمن المركزي يبحث مشاكل فرع المركزي بنغازي

بنغازي 24 سبتمبر 2019 (وال)- عقد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي عقيد صلاح الخفيفي اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ضم رئيس فرع للأمن المركزي بنغازي مقدم حمد البرغثي.

هذا وبحث عقيد صلاح الخفيفي خلال اجتماع حضره رؤساء الوحدات بفرع بنغازي، سير العمل بالفرع واحتياجات الفرع.

وتعهد عقيد صلاح الخفيفي خلال الاجتماع بتوفير الاحتياجات والنواقص التي يحتاجها الفرع وعناصره، من أجل سير العمل الأمني بالطريقة الصحيحة المطلوبة، للحفاظ على أمن المدينة ودعم الأجهزة الأمنية الأخرى.

ونوه عقيد صلاح الخفيفي لجهود عناصر الفرع، وعملهم الدؤوب في الحفاظ على أمن المواطن في بنغازي والوطن بشكل عام. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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