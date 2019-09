المتوسط:

أكد الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، أن ” السلام المستدام لن يقوم إلا على أساس مصالحة مستدامة بين كافة الأطراف الليبية”.

وأضاف ماكرون، في كلمته في الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم الثلاثاء، ” نحن بحاجة إلى مؤتمر مصالحة ليبي”.

ودعا ماكرون إلى مصالحة بين الأطراف الليبية لتحقيق السلام وإنهاء القتال بين الليبيين.

