المتوسط:

وصل وفد من وزارة الصحة بحكومة الوفاق وديوان المحاسبة إلى مدينة زليتن صباح اليوم الثلاثاء، في مهمة عمل رسمية للتباحث مع مسئولي مستشفى زليتن التعليمي ومركز غسيل الكلى ومسئول ملف الصحة بالبلدية حول سير تقديم الخدمات الطبية.

وأكد مدير إدارة التفتيش والمتابعة “عمر الطوير” أنه جرى زيارة الأقسام والعيادات والمخازن بالمستشفى والمركز وتم تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم الوقوف على احتياجات المستشفى ومركز غسيل الكلى من المواد التشغيلية والأدوية التخصصية .

وتناولت اللقاءات التي عقدها الوفد مع المسؤولين بالمدينة استكمال أعمال الصيانة بأقسام الإسعاف والأورام والعناية والأشعة والعيون وإنشاء وتجهيز جناح العمليات بمستشفى زليتن التعليمي.

The post وفد “صحة الوفاق” يتفقد سير تقديم الخدمات الطبية في مدينة زليتن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية