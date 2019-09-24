إنشاء آبار لتصريف مياه الأمطار ببلدية أجدابيا

العنوان_إجدابيا

أعلنت ببلدية أجدابيا، عن البدء في أعمال حفر “7” آبار لتصريف مياه الأمطار، استعدادا لموسم الشتاء وتجنبًا للمختنقات التي تسببها مياه الأمطار في حي “التنعيم” بشارع أنتلات.

هذا وقد باشرت شركة شمس الأفريقية بحفر أول بئر، لتصريف مياه الأمطار بعمق “80” مترًا خطوة تجريبية، لمعرفة السعة المطلوبة للتخلص من مياه الأمطار الراكدة في شوارع الحي.

وسيتم ضخ “20” ألف لترا من المياه، بعد انتهاء عملية الحفر، كما سيتم زيادة منسوب ضخ المياه إلى ما يقارب عن “60” ألف لتر من المياه تجربة، وفي حال استيعاب الحفر للماء سيتم البدء في حفر “6” آبار إضافية.

يُشار إلى أن أهالي حي التنعيم بشارع انتلات، يُعانون كل عام في فصل الشتاء من تراكم المياه بشكل كبير، ما يتسبب في مختنق مروري كبير في الحي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية