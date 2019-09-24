أجدابيا تشهد الجمع الشهري لإدارة البحث الجنائي

شهدت مدينة أجدابيا، الثلاثاء، مراسم الجمع الشهري الشامل للإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة

وحضر الجمع الشهري منتسبو الإدارة العامة للبحث الجنائي من ضباط وضباط صف وأفراد، بأمرة العقيد صلاح هويدي.

وتخلل الجمع التفتيش على الأسلحة والذخائر والآليات، والوقوف على مدى الجاهزية والتأهب في الحالات الطارئة وجاهزية كلاب الأثر المساعدة في الكشف على الجرائم والمتفجرات.

وتشمل الخطة والمهام الأمنية للإدارة تأمين الخط الممتد من أجدابيا إلى رأس لانوف .

وتتمثل مهام الإدارة العامة للبحث الجنائي وغيرها من إدارات ومديريات أمنية وشرطية، في حماية ظهر القوات المسلحة والتصدي لأي فعل يهدف إلى زعزعة الأمن واستقرار المواطنين، إضافة إلى القضاء على الأعمال الإجرامية والإرهابية.

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