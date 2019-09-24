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“إفتاء الغرياني” تُنادي بمزيد من الدم والفرقة

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل ما تسمى دار الإفتاء الليبية التي يقودها الشيخ الصادق الغرياني، مساعيها للوصول إلى السلطة ولو على حساب الفوضى وجثث الليبيين، إذ دعا مجلس البحوث التابع لها مقاتلي الوفاق في الجبهات مدنيين وعسكريين إلى المسارعة في تشكيل كيان للدفاع عن العاصمة وحماية أهداف ثورة فبراير.

وما يزال أصحاب الأيديولوجيات الفوضوية يعزفون على وتر “أهداف الثورة” ويتخذون منها غطاء للتستر على أهدافهم تدعو إلى إراقة الدماء والفرقة، وهو ما اعتبره مجلس بحوث الإفتاء معركة حقيقية يجب العمل على كسبها بكل حزم وإصرار، متخذا غياب وجود كيان وطني لحماية الثورة والدفاع عن الوطن سببا في الدعوة لإنشاء هذا الكيان واضعا في الحسبان تبعيته لرئاسة أركان الوفاق.

ويرى مراقبون أن هذا الكيان يراد منه أن يكون بديلا عن مؤسسات الدولة واستغلال ضعفها وانهيارها وهو ما يعد تفسيرا للعود إلى المربع الأول من خلال إعادة تدوير التشكيلات المسلحة بشكل جديد يحمي سلطة الفقيه المتطرف ويعيق تقدم المسار السياسي عبر مشروع لطالما كان عائقا في وجه بناء الدولة التي كان أساسها إعادة ترتيب البلاد أمنيا من خلال عملية أمنية وعسكرية منظمة مهمتها أن تكون مع ليبيا لا عليها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • الكاذب الغريانى ليس اول المنافقين المتاجرين بالدين فاذا كان هو عميلا لقطرائيل الصهيونة فكان زمان ايام رسول الله منافق مثله ابوعامر عميل الروم وقتها بنى مسجد وادعى انه من اجل الفقراء والمساكين وحلف بالله كذبا انه يريد الحسنى اى الجنة وعندما نزلت ايات قرآنية تفضح اكاذيبه امر رسول الله بهدم مسجد ضرار الذى بناه المنفاقين للتفريق بين المسلمين والاضرار بهم الا تستحق قناة هذا المنافق الصهيونية التى تتاجر بالدين لصالح الصهاينة والتفريق بين المسلمين اليست هذه القناة قناة ضرار لهذا الصرصار قال تعالى . تبارك و تعالى:
    ((وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ {107} لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ {108} أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ {109}

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  • لعنة الله عليك وعلى من يستمع لهذه الخزعبلات والفتاوى من شخصية جاهلة بما للكلمة من معنى …… شخصية تمثل قمة الجهل و يا ويلك من ديان السماوات والأرض …. كم انت كريه في أنوف الليبيين وكم كنت سببا في فقدان الشباب الليبي الذي غررت به في معسكر الشر ودفعتهم ولازلت تدفعهم لخسارة الدنيا والاخرة …..

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