البرلمان يقر إنشاء مجلس أعلى للإعلام لوضع السياسات العامة للإعلام

المتوسط:

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” بأن مجلس النواب قد أستأنف اليوم الثلاثاء جلسته الرسمية برئاسة النائب الثاني رئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومه .

وقال ” بليحق ” استهلت جلسة اليوم باستكمال النقاش والمداولة حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1973 الخاص بمؤسسة الطاقة الذرية وبعد استيفاء المداولة تم إقرار التعديلات الخاصة بهذا القانون والمتضمنة فتح مراكز للمؤسسة بالمنطقة الجنوبية وفي المنطقة الشرقية بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بمجلس إدارة المؤسسة .

كما ذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بأنه قد تم في جلسة اليوم مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين وبعد مداولة ومناقشة هذه التعديلات تم إقرار مشروع قانون التعديلات الخاصة بالقانون .

وأضاف ” بليحق ” : مجلس النواب في جلسته اليوم ناقش مشروع قانون مركز الخبرة القضائية والمشروع المقدم بشأن تحويل المركز إلى هيئة بحيث تصبح تسميتها ” هيئة الخبرة القضائية ” وبعد مناقشة هذا البند ، تم إقرار إحالته على اللجنة التشريعية للمراجعة وإبداء الرأي في هذا القانون من ثم عرضه على مجلس النواب في جلسات قادمة .

كما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد “عبدالله بليحق” بأن مجلس النواب في جلسته اليوم أقر إنشاء ” مجلس أعلى للإعلام ” يعنى بوضع السياسات العامة للإعلام في الدولة الليبية وكذلك مراجعة وإصدار التشريعات و القوانين الخاصة بتنظيم الإعلام بالإضافة إلى عدد من الاختصاصات التي تهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي في الدولة الليبية وبذلك علقت الجلسة.

