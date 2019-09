المتوسط:

التقى لممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة مع مبعوثة الدنمارك الخاصة إلى الساحل وبلاد المغرب وسفيرة الدنمارك إلى ليبي.

و ناقش الطرفان التحديات التي تواجه ليبيا وسبل المضي قدماً، وشددت المبعوثة الخاصة على دعم الدنمارك التام لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

