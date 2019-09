الخارجية المصرية: أردوغان يدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا سياسيا وعسكريا

المتوسط:

أكدت وزارة الخارجية المصرية ، أن النظام التركي يستخدم الإرهاب في محاولة لتحقيق إغراضه وأحلامه الزائفة في التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده.

وأضافت الخارجية المصرية، في بيان صحفي لها ردا على تصريحات الرئيس التركي أردوغان خلال إحدى الفعّاليات مؤخراً في نيويورك، أنه ” لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسي واللوجيستي من أسلحة ومعدات؛ كل ذلك في سياسة مُمنهجة تنطوي على استمرار الدعم للعناصر الإرهابية بحيث امتدت إلى بقاع أُخرى في المنطقة والعالم، ومنها عدد من مناطق القارة الأفريقية وغيرها.

.وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أنه لطالما أدانت مصر استمرار الرئيس التركي، ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المُتطرف، في التدخُل في الشئون الداخلية لعددٍ من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها الداخلي والسعي اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها.

