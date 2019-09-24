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الخارجية المصرية: أردوغان يدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا سياسيا وعسكريا

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكدت وزارة الخارجية المصرية ، أن النظام التركي يستخدم الإرهاب في محاولة لتحقيق إغراضه وأحلامه الزائفة في التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده.

وأضافت الخارجية المصرية، في بيان صحفي لها ردا على تصريحات الرئيس التركي أردوغان خلال إحدى الفعّاليات مؤخراً في نيويورك، أنه ” لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسي واللوجيستي من أسلحة ومعدات؛ كل ذلك في سياسة مُمنهجة تنطوي على استمرار الدعم للعناصر الإرهابية بحيث امتدت إلى بقاع أُخرى في المنطقة والعالم، ومنها عدد من مناطق القارة الأفريقية وغيرها.

.وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية  أنه لطالما أدانت مصر استمرار الرئيس التركي، ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المُتطرف، في التدخُل في الشئون الداخلية لعددٍ من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها الداخلي والسعي اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • الرد على اردوغان لا يكون بالكلام من وزارة الخارجية المصرية بل بالافعال من خلال وزارة الدفاع بالدعم العسكرى للجيش الوطنى الليبى بارسال قوات عسكرية من قاعدة محمد نجيب العسكرية القريبة من الحدود الليبية مئات الدبابات والمدرعات وغطاء جوى من طائرات الاباتشى والرافال وقوات بحرية جبارة تستطيع حسم المعركة وسحق خونة اردوغان فى ايام قليلة بالقوة الغاشمة على غرار تطهير سيناء تقوم هذه القوات بالعمل خارج المدن ويتفرغ الجيش الوطنى لتطهيرها بمساعدة القوات الخاصة 777 و 999 التى رايناها فى سحق الخوان فى مسجد الفتح وامام وزارة الدفاع ايام ما كان الارهاب فى اقوى صوره والان بح وامن ليبيا من امن مصر ومن حق مصر حماية امنها القومى فنرى اردوغان يحتل اراضى فى العراق وسوريا لحماية امن تركيا اليس من حق مصر ان تحمى امنها ولكنها لا تحتل اراضى وتحترم سيادة الجيران وتساعد جيشها الوطن وبعد انتهاء المهمة تعود لقواعدها

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