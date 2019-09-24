بينهم عنصر من مليشيا “العمو”..بعض قتلى الوفاق ضد القوات المسلحة في معارك طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن المدعو محمد فتحي الهنقاري قتل نتيجة للمواجهات المتقطعة في محور عين زارة – طرابلس ضد القوات المسلحة العربية الليبية.

وتابع المصدر أن الهنقاري من مواليد 1993 ومن سكان منطقة إسبان بمدينة الزاوية والتابع لما يعرف بـ “المجلس العسكري لكتائب وسرايا ثوار الزاوية”.

وأكد المصدر أن أحد عناصر المنظوية تحت قوات الوفاق المدعو رواد محمد القاضي قتل أيضًا خلال مواجهات اليوم ضد القوات المسلحة في محور عين زارة في طرابلس.

وأوضح المصدر أن القاضي من مواليد 1991 ومن مدينة الزاوية والتابع لما يعرف بـ “المجلس العسكري لكتائب وسرايا ثوار الزاوية”.

وأفاد أن القاضي خاض مواجهات ضد غرفة عمليات صبراتة في مدينة صبراتة عام 2017 وهو من ضمن صفوف مليشيا “أحمد الدباشي” الشهير بـ”العمو” وعناصر متطرفة أخرى من مجالس الشورى والتي فرت من مدن الشرق.

وأشار المصدر إلى أن المدعو “القاضي” مطلوب لدى الأجهزة الأمنية في مدينة صبراتة.

ولفت المصدر إلى أن يوم امس الإثنين قتل أحمد البشتي من مواليد 1994 ومن سكان مدينة العجيلات خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور السبيعة طرابلس.

وأكد أن المدعو عبدالرحمن محمد دغدنه الشهير “عبدو” قتل الأحد نتيجة ضربة جوية نفذت من قبل سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية علي تجمع مسلح تابع لقوات الوفاق في محور اليرموك.

وأوضح المصدر أن دغدنه من مواليد 1995 ومن مدينة مصراتة وأحد أعضاء “رابطة مشجعي نادي السويحلي” انضم إلي صفوف قوات الوفاق منذ أبريل الماضي.

وأشار إلى أنه قتل يوم السبت الماضي 4 عناصر من قوات الوفاق خلال المواجهات في عدة محاور في العاصمة طرابلس ضد القوات المسلحة.

وأفاد أن ناصر إبراهيم العجيلي من سكان مدينة العجيلات، وهاني الفزاني من سكان منطقة جنزور والتابع لمليشيا “القوة المتحركة” قتلا خلال معارك السبت.

وقتل أيضًا عادل محمد الجاير من مواليد 1990 ومن مدينة مصراتة والتابع لقوات الوفاق نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك طرابلس.

ولفت المصدر إلى أنه المدعو أيمن امسلم الشهير “أيمن الحول” ويعرف أيضا “البتلاوة” من مواليد 1984 ومن سكان منطقة زناتة بمدينة طرابلس قتل السبت .

وأوضح المصدر أن الحول لديه إعاقة ذهنية واستدرج إلى صفوف قوات الوفاق وقتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك طرابلس مساء السبت.

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