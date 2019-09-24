معلمو المنطقة الغربية يدخلون باعتصام مفتوح

عقد بقاعة المعلمين بمدينة صبراتة اجتماع ولقاء نقابات وتنسيقيات اعتصام المعلمين والعاملين بالمنطقة الغربية بحضور عضو النقابة العامة لمعلمي ليبيا وبحضور جميع نقباء المعلمين والعاملين بالتعليم بالمنطقة الغربية، حيث تم مناقشة اعتصام التعليم والدور الذي يقوم به المعلم من أجل إنجاح العملية التعليمية.

وأكد المجتمعون الابتداء في الاعتصام المفتوح لحين تحقيق مطالبهم بزيادة مرتبات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم أسوة بموظفي ديوان المحاسبة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويطالب المعلمون بتفعيل القانون رقم 4 الخاص زيادة مرتبات المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، وتلبية حقوقهم ومزاياهم.

وأكدت نقابة المعلمين في بيان سابق أنها لن تعدل عن الإضراب إلا في حال تنفيذ وإدراج الزيادة المقررة في القانون بحسابات المعلمين والعاملين في التربية بالمصارف التجارية.

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