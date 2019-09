وزير الخارجية التونسي يناقش الأزمة الليبية مع نظيره الإيطالي

المتوسط:

التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي وزير الخارجية الإيطالي، “لودجي دي ماريو” في نيويورك.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في المجالات ذات الأولوية.

كما بحث الجانبان جملة من المسائل والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة الليبية، مؤكدين على أهمية مزيد التشاور بين البلدين من أجل تعزيز السلم والأمن في المنطقة.

