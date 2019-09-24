مئات المعلمين يتدربون على “التعليم الحديث” ببنغازي

اختتمت في بنغازي، دورة البرنامج التدريبي في الاستراتيجيات الأساسية الخاصة بالتعلم النشط ، والتي استهدفت “400” معلم ومعلمة

خلال البرنامج التدريبي الذي استمر أسبوعين تم توزيع المعلمين على خمسة تجمعات داخل المؤسسات التعليمية، بهدف إكسابهم المعارف الأساسية في طرائق واستراتيجيات التعلم النشط، الجاعلة من الطالب عنصرا أساسيا في العملية التعليمية والتربوية.

هذا وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين مهارات وطرق ووسائل التعليم الحديثة وتطبيق الفروق الفردية والتعليم التعاوني واستراتيجيات أساسية في التعليم النشط ومهارات تطوير الأداء خاصة في مرحلة التعليم الأساسي.

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