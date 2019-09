المتوسط:

كشفت قناة العربية الإخبارية نقلا عن مصادر عن شن الجيش غارات جوية غرب الكلية الجوية في مصراتة.

وأوضحت المصادر ، أن الضربات جوية تستهدف هدفين للميليشيات المسلحة في الكلية الجوية في مصراتة .

