الخارجية المصرية: لا يمكن إغفال استمرار دعم أردوغان للإرهاب في ليبيا

قالت وزارة الخارجية المصرية، إنه من غير الممكن إغفال مواصلة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسي واللوجيستي من أسلحة ومعدات.



وأضافت أن هذه سياسة مُمنهجة تنطوي على استمرار الدعم للعناصر الإرهابية بحيث امتدت إلى بقاع أُخرى في المنطقة والعالم، ومنها عدد من مناطق القارة الأفريقية وغيرها.



جاء ذلك خلال بيان صادر عن الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، من خلال ، المتحدث الرسمي باسم الوزارة المستشار أحمد حافظ عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، رداً على تصريحات الرئيس التركي أردوغان خلال إحدى الفعّاليات مؤخراً في نيويورك، واتصالاً بما جاء ببيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي.



واتهم البيان أردوغان باحتضان جماعة الإخوان وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا